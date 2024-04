Gigi Cagni, interpellato da Radio Punto Nuovo, ha parlato di Gasperini, anche della sua esperienza all'Inter: "È uno dei pochi che ha rivoluzionato davvero qualcosa nel calcio italiano. Lo conosco bene, non è un allenatore simpatico a tutti. Ha un problema: è uno che comanda e che vuole le cose come dice lui, a Bergamo ha trovato l’ambiente ideale che lo fa lavorare a modo suo. Non so se sarebbe pronto a fare un altro passo importante e ripartire da Napoli. All’Inter fece male, ma resta un grande allenatore”. Le parole riprese da TuttoNapoli.