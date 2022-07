"Non trovo le parole per descrivere l’emozione, la voglia, l’orgoglio di poter iniziare questa nuova avventura". Inizia così il messaggio pubblicato sui social da Franco Carboni , canterano nerazzurro passato in prestito al Cagliari . L'ufficialità del trasferimento è arrivata poche ore fa.

"Tra i grandi, in un club storico, per una tifoseria innamorata - aggiunge l'argentino -. Darò tutto me stesso per ripagare la fiducia. Grazie al presidente, al direttore, allo staff tecnico. Non vedo l’ora di indossare la maglia rossoblu e mettere piede in campo. Forza Cagliari Forza Casteddu".