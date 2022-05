Vigilia di fuoco per il Cagliari, che domani sera a Venezia si gioca le ultime chance di salvezza, discorso complicatosi in maniera pesante dopo il ko di domenica scorsa contro l'Inter alla Unipol Domus. Il tecnico rossoblu Alessandro Agostini, però, ostenta ottimismo in conferenza: "Abbiamo lavorato nel modo giusto, è chiaro che dopo l'Inter il morale non poteva essere dei migliori, ma da questo punto di vista deve rappresentare uno stimolo in più per riscattarci e inseguire fino all'ultimo l'obiettivo, tutto il resto - dal futuro alle altre gare della giornata - non deve riguardarci, non adesso".