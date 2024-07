"Senza i campioni non si vince. Bisogna avere a disposizione elementi importanti per ottenere grandi risultati. Koopmeiners? Sarebbe un bell'acquisto per alzare il livello a centrocampo. A Bergamo ha fatto benissimo e permetterebbe di avvicinarsi all'Inter, che resta la favorita visto che alla squadra vincitrice dello scudetto ha aggiunto ottimi elementi come Taremi, Zielinski e Martinez". E' l'opinione espressa oggi da Antonio Cabrini, ex difensore della Juventus e della nazionale, attraverso le colonne di Tuttosport.