Prima di iniziare la sua terza preparazione alla nuova stagione con la maglia dell'Inter, Kristjan Asllani farà un salto nella cittadina che lo ha visto tirare i primi calci, Buti, in Toscana. E lo farà per ricevere l'abbraccio della sua gente, che lo ha seguito anche agli Europei dove ha ben impressionato con la maglia dell'Albania.

L'annuncio dell'evento lo ha dato il Comune di Buti tramite i propri account social: "Dai tempi che palleggiava in Piazza Garibaldi sotto l'ombrello a Campione d'Italia 2023/2024 con la maglia dell'Inter, a regista della Nazionale Albanese agli Europei di Germania 2024. Ne ha fatta di strada il nostro Kristjan Asllani, ma è rimasto sempre lui, umile ed educato, legato alla nostra Buti che lo festeggerà venerdì 12 luglio alle ore 22.15 in Piazza Garibaldi prima della della sua ripartenza per la preparazione estiva in vista del Campionato di serie A 2024/25. Vi aspettiamo tutti, ma proprio tutti...".