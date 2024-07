Visite mediche a Roma a Villa Stuart per Alessandro Buongiorno, che sta per trasferirsi al Napoli. All'arrivo nella struttura il difensore azzurro ha trovato alcuni tifosi e anche i cronisti. C'è stata anche una domanda riguardo all'Inter. "Vi siete sentiti con Conte anche durante l'inserimento dei nerazzurri? Ci siamo sentiti spesso. Mi ha caricato", ha risposto il giocatore.