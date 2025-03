"Una partita alla volta stiamo mettendo una voglia incredibile, vogliamo rendere i tifosi orgogliosi di noi fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata", ha detto Alessandro Buongiorno a Il Mattino, intervista durante la quale il difensore del Napoli non si nasconde: "Inter e Atalanta? Due squadre molto forti ma a noi non piace guardare gli altri, ci siamo solo noi".

Sulla sfida col Venezia:

"Le 12.30 sono un orario ostico, sarà gara dura ma siamo pronti: dovremo arrivare concentrati come sempre".

Su Antonio Conte:

"La prima volta ci siamo incrociati per caso lo scorso giugno, era il giorno del mio compleanno. Da allora ci siamo sentiti spesso per parlare di Napoli, ho capito che era l'unica squadra per cui avrei lasciato il Torino. Lui è un tecnico che riesce sempre a dare la carica, ha carisma e duttilità. Non sbaglia mai le parole e in allenamento ti trasferisce le sue qualità tecniche e tattiche".

Sul gruppo:

"Cazzuto, tenace e determinato. Non molliamo mai. Nulla nasce per caso, siamo arrivati in alto allenamento dopo allenamento concentrandoci partita dopo partita. Non c'è un giocatore che non sia pronto a migliorarsi, tutti hanno voglia di mettersi in gioco e in discussione".

