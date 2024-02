Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, torna con la Gazzetta dello Sport sul corteggiamento delle big italiane respinto nelle ultime sessioni di mercato, soprattutto lo scorso gennaio: "Abbiamo parlato molto in quei giorni, il presidente Urbano Cairo e io, e ci è sembrato che restare fosse la scelta più giusta. Per me e spero anche per la squadra. Io qui sto bene, sono contento. Noi sappiamo di dover far leva sul collettivo, sul senso di squadra. Siamo un’orchestra, non un gruppo di solisti. È il Torino, la mia 'grande'”.