E' Buchanan il calciatore nerazzurro che si presenta in conferenza stampa a fine partita: "Tutti mi aiutano qui Thuram, Lautaro, tutti i compagni, sono qui anche per aiutare la squadra e centrare tutti insieme le vittorie. Sto prendendo lezioni di italiano lo capisco meglio ora. Era molto importante giocare quache minuto in più e prendere fiducia nei miei mezzi, mi sento sempre meglio e sto crescendo".