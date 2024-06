Il primo gol assoluto segnato con la maglia dell'Inter da Tajon Buchanan, nel pokerissimo sul campo del Frosinone, è risultato il più votato dai tifosi nerazzurri nel mese di maggio. Il tiro a giro sul secondo palo del canadese ha battuto lo scavino di Marcus Thuram, sempre nel match dello Stirpe, la testata vincente di Denzel Dumfries con la Lazio e l'ultima rete della stagione della Beneamata messa a referto da Marko Arnautovic a Verona. In lizza c'erano acneh il mancino di potenza del Primavera Marco Lavelli, allo scadere della gara contro l’Hellas Verona, e il pallonetto di Agnese Bonfantini contro la Roma.

Primo gol in nerazzurro e premio di Goal of the Month assicurato 🇨🇦



Il vincitore del Goal of the Month del mese di maggio sponsored by @Pirelli è Tajon Buchanan #ForzaInter #GOTM pic.twitter.com/ZZiiVjVRo3