Preparatore dei portieri del Bologna, Luca Bucci ha vissuto da avversario (come membro dello staff dei felsinei) l'errore di Radu al Dall'Ara. “Se Inzaghi e il suo staff hanno deciso di farlo giocare è perché avevano stima e fiducia in lui. Un errore può capitare sia se giochi tanto che poco. Bisogna avere la forza di guardare avanti, da trovare non solo dentro sé stessi ma anche in tutti quelli che criticano ciò che è successo a Radu. Soprattutto, è un ragazzo molto bravo con i piedi. Ha fatto un errore col piede più debole - dice l'ex portiere a gianlucadimarzio.com - Dico a Radu di andare avanti e continuare a fare quello che sta facendo. La bellezza di questo ruolo è la responsabilità che ti dà, bisogna saperla affrontare e gestire".