Nel corso di un'intervista rilasciata a Sportitalia, l'ex calciatore Cristian Bucchi ha parlato delle squadre italiane in corsa per la Champions League e ha espresso il proprio parere sulle ambizioni del Napoli in campionato: "Il Napoli ha imboccato la strada giusta. Credo che punti alla qualificazione alla prossima Champions League, credo che sia ancora distante dall’Inter per poter ambire allo Scudetto. Non può però essere un organico che rimane fuori dall’Europa come successo lo scorso anno. Sarebbe un buon risultato quello di centrare la Champions appunto, il primo passo del nuovo progetto di Conte”.