L'ex attaccante del Napoli Christian Bucchi ha parlato ai microfoni di Radio Punto Zero della stagione che attende la formazione partenopea: "Credo che Osimhen resterà al Napoli, con grande gioia di Conte e dei tifosi. Il Manchester United è già al completo e in Europa non c’è chi potrebbe fare un grande investimento su Osimhen. Il Napoli non può partire con l’idea di diminuire il gap con solo l’arrivo dell’allenatore, bisogna ritrovare uno spirito comune, come anche il rapporto tra Di Lorenzo e i tifosi.

Anche la progettualità è importante, ma pensare che possa arrivare già al pari dell’Inter la vedo difficile, anche se credo molto nella squadra e nell’allenatore. Se Osimhen ha voglia di gareggiare per titoli importanti, gli conviene restare al Napoli. Kvara merita l’adeguamento del contratto, è un calciatore importante. Quando si è acceso lui, il Napoli ha giocato le migliori partite".