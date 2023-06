Nel pomeriggio l'onore era toccato a Federico Dimarco, migliore in campo contro l'Olanda nella finale per il terzo posto della Nations League vinta 3-2 dall'Italia. In tarda serata il premio di migliore in campo, o meglio POTM, è andato a Marcelo Brozovic nonostante la Croazia abbia perso la finale contro la Spagna. Ennesimo riconoscimento per un giocatore che non smette mai di stupire.