Un euroderby ai quarti di finale di Champions League sarebbe un traguardo 'fondamentale' per il nostro calcio, secondo Christian Brocchi, ex centrocampista del Milan che di incroci continentali con i cugini dell'Inter ne ha vissuti addirittura due tra la stagione 2002-2003 e quella 2004-2005. "Vent’anni fa, vedere un’italiana così avanti era normale, ora le cose sono cambiate - ha spiegato a Gazzetta.it -. Le squadre di Premier, a livello economico, sono irraggiungibili, per questo il derby avrebbe ancora più valore. Spero si ripeta”.