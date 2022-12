Ospite del Sportitalia Christmas Party, l'ex allenatore di Milan, Vicenza e Monza Cristian Brocchi ha parlato della grande sfida di riapertura del campionato, quella tra Inter e Napoli a San Siro: "Se il Napoli vincesse a Milano contro l'Inter darebbe un segnale molto forte, ma fin quando non hai vinto non devi abbassare la guardia: sarà importante ma non decisiva".