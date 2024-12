Eric Roy, tecnico del Brest, ha parlato in conferenza stampa lanciando vere e proprie stoccate alla UEFA. Di seguito le sue parole, riprese da TMW: "Ci rendiamo conto che queste competizioni sono solo per grandi club e che stanno cercando di eliminare i piccoli club come il nostro. La volontà della UEFA è il denaro fine a se stesso, ma noi cerchiamo il più possibile di ridurre al minimo la loro capacità operativa. Quello che mi dà fastidio è che stiamo cercando di eliminare l'incertezza dei risultati, un aspetto che piace a chi ama il calcio: anche le piccole squadre possono battere le grandi. Questo è ciò che fa sì che il calcio rimanga lo sport numero uno: l'incertezza. Invece di cercare di promuovere ciò che c’è di straordinario nel nostro sport, che permette a tutti di sognare, ci stiamo muovendo nella direzione di eliminare tutto ciò".