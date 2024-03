Il nome di Carlos Augusto non figura nella lista dei convocati di Dorival Junior, ct del Brasile, per le sfide amichevoli con Inghilterra e Spagna, in programma rispettivamente il 23 e 26 marzo. Dopo le prime due chiamate nella Seleçao tra ottobre e novembre, il laterale interista dovrà quindi guardare i connazionali in tv, nonostante si stia ben comportando nelle sempre più frequenti occasioni che gli sta concedendo Simone Inzaghi.

