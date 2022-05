"Io sono milanista e spero che il Milan vinca lo Scudetto". Lo dice Ariedo Braida, ex ds rossonero intervenuto sulle frequenze di Radio24 durante 'Tutti Convocati' a poche ore da Verona-Milan. "All'inizio non era accreditato, ma poi se l'è guadagnato sul campo. Però i conti si fanno alla fine" ha poi precisato in chiusura.