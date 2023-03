L'infortunio sembra ormai alle spalle per Edin Dzeko. L'attaccante dell'Inter, che aveva saltato la sfida contro l'Islanda per un problema alla schiena, è infatti entrato in campo al 63' del match che la sua Bosnia sta perdendo per 2-0 contro la Slovacchia. Il nerazzurro avrà dunque una buona mezz'ora a disposizione per mettersi in mostra e per recuperare la condizione anche in vista del ritorno a Milano, con l'Inter attesa da tantissimi impegni ad aprile.