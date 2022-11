Mirko Borsche, grafico realizzatore del nuovo logo dell'Inter, ha raccontato a Rivista Undici come è nata la collaborazione con il club milanese: "Eravamo in una situazione in cui eravamo in 'competizione' con altre agenzie - ricorda il fondatore dello studio di comunicazione e graphic design di Monaco di Baviera -. Qualcuno ha pensato a noi perché avevamo già lavorato con varie realtà e protagonisti di Milano, da Slam Jam a Kaleidoscope, con Marcelo Burlon, con Virgil Abloh. Abbiamo creato abbastanza rapidamente un’idea per l’Inter e ci siamo focalizzati sul concetto di I M, Inter Milano ma anche “I am”. È un messaggio facile, inclusivo, racconta l’essere parte di un club di calcio, di un heritage. Un messaggio importante in un sistema democratico come il calcio, dove uomini, donne, giovani, vecchi, ricchi, poveri, tutti sono fan allo stesso livello. È stato questo il modo in cui li abbiamo convinti".