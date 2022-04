Analizzando la prestazione offerta contro l'Atalanta, Borja Valero, ex centrocampista dell'Inter oggi opinionista tecnico per DAZN, evidenzia la grande crescita di Stanislav Lobotka: "Oggi ha fatto una partita incredibile, ha sempre saputo cosa fare nel momento giusto. Sicuramente Luciano Spalletti ha qualcosa da dire su di lui come su Marcelo Brozovic: all'inizio, quando era all'Inter, Spalletti vedeva Brozovic come giocatore più avanzato. Ma poi ha capito che poteva dare di più messo più indietro, ha cambiato la stagione dell'Inter in quell'anno e anche il gioco di Brozovic. Penso che con Lobotka possa avvenire la stessa cosa".