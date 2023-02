Dagli studi di Dazn, Borja Valero racconta un aneddoto riguardante la sua avventura all'Inter con Luciano Spalletti. "Avevo la barba lunghissima per una promessa ai miei figli, arrivato all'Inter non la tagliavo da mesi. Cinque giorni prima di inizio campionato la taglio. Arrivo all'allenmento e sbaglio un pallone, due, tre... Ogni volta Spalletti contava: 'Uno, due, tre... Non ti dovevi tagliare la barba'. Lui scaramantico? Molto".