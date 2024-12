Nuovo anno e subito primo trofeo da assegnare e dopo aver concluso in bellezza il 2024 con i tre punti di Cagliari, l'Inter s'appresta ad affrontare giorno 2 l'Atalanta per la semifinale di Supercoppa. Titolo che i campioni d'Italia, detentori del titolo, vorranno conquistare ancora una volta. La vittoria nerazzurra vale 2,25 volte la posta su Sisal. La prima rivale su Planetwin365 è invece la Juventus, offerta a 3,10. Più indietro il Milan, dato secondo Agipronews a 4,50. La vittoria dell'Atalanta si gioca invece a 5,50.

Quote equilibrate su Better per le due semifinali invece, interisti avanti rispetto alla Dea: proposti a 2,20 i primi, a 3,25 gli orobici. Il pareggio è invece in lavagna a 3,35. Per quanto riguarda l'altra semifinale, Juventus favorita a 2,35, mentre il pari e il successo del Milan sono visti a 3,15.