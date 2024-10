"Per lo scudetto se la giocheranno Napoli, Inter e Juve". Questa è la convinzione espressa da Leonardo Bonucci, ex difensore bianconero e della Nazionale, a margine della sua ospitata al Festival dello Sport di Trento. "Mi sta piacendo anche la Lazio che sta giocando bene e mi diverte vederla; l'Atalanta di Gian Piero Gasperini bisogna sempre tenerla in considerazione per i primi posti, ma credo che quelle tre squadre siano le candidate alla vittoria finale. Il Milan lo vedo un gradino sotto", ha aggiunto.

Bonucci ha anche parlato del grave infortunio occorso al difensore bianconero Bremer: "È una perdita importante. Senza nulla togliere agli altri, aveva dimostrato di saper tenere da solo la fase difensiva bianconera. Chi giocherà al suo posto dovrà dare il 110%". Sulla nuova Champions League aggiunge: "Sicuramente è una scoperta quotidiana, chi era abituato a giocarla deve pensare di non affrontare al ritorno la squadra con la quale ha giocato e diventa complicato. Qualcuno non ha ancora capito il cammino e la prende sottogamba, però ogni punto è fondamentale. Io da spettatore mi diverto a guardare le partite perché il livello è molto alto".