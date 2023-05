Paolo Bonolis, conduttore televisivo e noto tifoso nerazzurro, si è concesso ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria dell'Inter nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. "Ci voleva un successo prima di Istanbul, contro una Fiorentina che gioca un bel calcio - le sue parole -. E' stata una bella partita, tensiva. Molti rischi nel finale, gol sbagliati da noi e da loro, per chi ama il calcio è stata una partita molto divertente. Erano tutti indemoniati. Pronostico per Istanbul? No, no... Abbiamo già vinto andando lì: chi cazzarola se l'aspettava di andare alla finale di Champions?"