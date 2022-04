Ospite di Radio Anch'io Lo Sport, l'ex bianconero Zibì Boniek analizza il derby d'Italia tra Juventus e Inter. "Una bella partita, sentita da ambo le parti. Quando vinci in campo è meritato anche se la Juventus è stata poco fortunata soprattutto i primi 20-25'. Hanno cercato in tutti i modi il gol, ma anche l'Inter è stata molto brava. Poi come sempre in queste partite prevalgono le polemiche. Quel che mi dà fastidio, nel calcio di oggi, sono i giocatori che pesano 90 kg e basta che uno gli sfiori la faccia e cascano come prugne. Dico anche che sul rigore dell'Inter la dinamica è talmente casuale che può succedere. Il calcio è uno sport di contatto. Per il regolamento è rigore, ma vedo che se ne fischiano di un po' troppo morbidi".

Boniek non è d'accordo anche sulla decisione presa sul rigore calciato da Calhanoglu. "L'arbitro non ha dato il gol, ha fischiato fallo. Ma in realtà il gol era regolare, se lo fanno da solo i giocatori della Juventus. Il Var è intervenuto perché altrimenti si sarebbe ripreso con una punizione per la Juve".