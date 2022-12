Con la fine del Mondiale all'orizzonte, le disquisizioni calcistiche tornano quasi tutte a concentrarsi sulla Serie A, in attesa del ritorno in campo. Chi può essere il reale antagonista del Napoli? A rispondere è l'ex calciatore Ivano Bonetti che, intervenuto sulle frequenze di 1 Football Club, ha prontamente detto: "Le solite… La Juve mi sembrava in ripresa, farà il massimo per approfittare di qualche passo falso degli azzurri. L’Inter sta recuperando calciatori, e il Milan è pronto a rilanciarsi.