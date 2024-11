In virtù del punto dell'1-0 messo a segno contro il Paraguay nel match valido per il girone di qualificazione sudamericano al Mondiale 2026, Lautaro Martínez ha raggiunto quota 31 gol realizzati con la maglia dell'Argentina, piazzandosi al sesto posto della classifica dei bomber all time dell'Albiceleste, a -1 da Diego Armando Maradona. Come sottolinea Tyc Sports, ora l'attaccante dell'Inter ha le stesse reti di Gonzalo Higuain, ma con una media migliore visto che il Pipita ha impiegato 6 partite in più per raggiungere questo traguardo (75 a 69). La classifica:

1 Lionel Messi 112

2 Gabriel Batistuta 54

3 Sergio Agüero 42

4 Hernan Crespo 35

5 Diego Maradona 32

6 Lautaro Martinez 31

7 Gonzalo Higuain 31

8 Angel Di Maria 30

9 Luis Artime 24

10 Daniele Passarella 23