Nato e cresciuto a Bologna, difendendo i pali della squadra della sua città sta sognando il ritorno in Champions League. Dopo tanti anni di gavetta tra Serie B e Serie C, Federico Ravaglia si è ritagliato un ruolo da protagonista nella squadra di Vincenzo Italiano nel ruolo di back-up di Lukasz Skorupski. Parlando ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Ravaglia racconta le sue emozioni per il momento, emozioni che condivide con il fratello gemello e i suoi amiici più stretti.

E a questo proposito, Ravaglia svela un aneddoto: "Si organizzano e prendono un furgone per andare insieme nel settore ospiti. L’aneddoto più divertente riguarda San Siro, quando ho parato il rigore a Lautaro Martinez. Per la gioia sono tutti “volati” giù dalle gradinate: uno si è ritrovato senza scarpe, uno con il sedere per terra e i piedi in aria. Mio fratello era incappucciato in un angolino che non riusciva a parlare dall’emozione. È stata una serata da incorniciare”.