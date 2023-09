Jhon Lucumì si inserisce nel lungo elenco di infortunati di queste prime settimane di Serie A. Gli esami ai quali è stato sottoposto quest'oggi il difensore colombiano del Bologna hanno evidenziato una lesione di primo grado della giunzione miotendinea del retto femorale destro, con tempi di recupero stimati intorno alle 5-6 settimane, come riporta il club rossoblu. Questo significa che Lucumì non sarà a disposizione di Thiago Motta per la gara del 7 ottobre contro l'Inter.