Intervista in patria per Sam Beukema, difensore nederlandese del Bologna, che parla ai microfoni di RTV Oost facendo un bilancio della sua esperienza con la maglia rossoblu. Con le sue prestazioni, Beukema si è accattivato l'interesse di diversi top club europei, comprese Inter e Juventus, una notizia che il giocatore accoglie col sorriso spiegando i suoi intenti: "Questa stagione voglio chiuderla bene al Bologna e poi entro i prossimi due anni mi piacerebbe giocare in un club ancora più grande. Poi si scrivono tante cose, ormai ci sono abituato. Un giorno tocca all'Inter, poi tocca alla Juve e poi ancora al Real o all'Atlético Madrid. Non posso negare che mi faccia piacere, ma in fondo non c'è ancora nulla di concreto. Ma certamente ho l’ambizione per un passo successivo. E il prossimo e abbastanza logico obiettivo è la nazionale olandese. Certamente penso che entrambe le cose siano fattibili".