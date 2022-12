Per il Boca Juniors inizierà domani una settimana importante sul fronte Agustin Rossi. Il club argentino spera di trovare in tempi ridottissimi l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023, per evitare di perdere a zero il proprio portiere, nel mirino di Inter e Flamengo. Ma l'intenzione del giocatore non sarebbe quella di proseguire la sua avventura con gli Xeneizes: una persona vicina a Rossi ha rivelato ai microfoni dell'agenzia Télam dopo la partita pareggiata contro l'Independiente che il suo desiderio è tentare l'avventura all'estero.