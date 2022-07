Il Boca Juniors si prepara ad accogliere in rosa Arturo Vidal, ma prima deve fargli fisicamente posto cedendo Jan Hurtado, che rientrando dal Bragantino occuperebbe l'ultimo slot per i giocatori stranieri. "Mi hanno informato che c'erano delle trattative, ma non ho avuto l'occasione di parlargli - ha dichiarato Sebastian Battaglia, tecnico degli xeneizes, a margine della netta sconfitta contro il Banfield -. Se tutto va liscio, lo farò. Sappiamo già che tipo di giocatore sia Vidal e cosa significherebbe per noi e per il calcio argentino. Saremmo entusiasti del suo possibile arrivo al Boca".