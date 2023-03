L'ex capitano dell'Inter Graziano Bini è intervenuto a TMW Radio commentando il gap di performance dell'Inter tra campionato e Champions League: "Impossibile capire che cosa stia succedendo. L’unica cosa che mi può venire in mente, anche se non penso sia così, è che in Champions League sono più concentrati. Non sta convincendo molto Romelu Lukaku e ci mancano i suoi gol. Edin Dzeko ha fatto bene fino ad un mese fa ma è normale anche per l’età. Il bosniaco sta pagando tutto quello che ha già fatto. È stato criticato molto nell’ultimo periodo ma vorrei ricordare che ha tirato la carretta fino ad oggi”. Chi è apparso in netto regresso è Denzel Dumfries: "Credo abbia avuto un’involuzione incredibile. Non so che cosa possa avere ma l’olandese non sembra quello dello scorso anno. Questo è importante anche sul discorso della vendita perché le offerte non saranno le stesse