Ottavio Bianchi, ex allenatore di Inter e Napoli, parlando ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv commenta i tre big match che attendono i partenopei alla ripresa del campionato: "Inter, Juve e Roma in pochi giorni? Non puoi bypassare nessuno, il Napoli sta bene, non ha dato troppi giocatori ai Mondiali, non ci saranno problemi di sorta. La ripresa dopo tanto tempo è sempre difficile, ma per tutti, non solo per il Napoli: già era difficile la ripresa dopo i Mondiali estivi, si arriva sempre con difficoltà, ora ci sono calciatori che hanno finito il torneo da poco tempo, devono riprendersi, non vorrei essere nei panni dei loro allenatori. Anche l’ambiente è ormai maturo: il Napoli vive da tempo nei quartieri alti, il pubblico è entusiasta al punto giusto, i giocatori hanno ormai la mentalità da prima fascia.