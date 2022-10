"Non è stata una bella partita, probabilmente fra le due squadre quella che ha provato a giocare di più è stata l'Inter. Grandi meriti a Mourinho, che si dimostra essere un grande stratega avendo preparato molto bene la partita". Così Milena Bertolini, ct della nazionale di calcio femminile, legge Inter-Roma 1-2 dagli studi di '90esimo minuto' su Rai 2. "La cosa che mi ha colpito di questa Roma è la compattezza di squadra, la capacità di essere un blocco unico e di soffrire rimanendo sempre in partita, infatti è riuscita a ribaltarla. Credo che invece l'Inter debba cercare di trovare qualcosa di nuovo. Ci deve essere un'intuizione di Inzaghi, perché la squadra è statica, fa il possesso palla, ha poche accelerazioni e poche verticalizzazioni, quindi ha bisogno di maggiore creatività e di una scintilla per cambiare questo trend".