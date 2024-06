Federico Bernardeschi, campione d'Europa con la Nazionale italiana tre anni fa, vede in Davide Frattesi l'uomo in più per gli azzurri di Luciano Spalletti che si apprestano a difendere il titolo in Germiana: "Può essere quello che ti può dare qualcosa di diverso, al di là delle caratteristiche della squadra - le parole del centrocampista del Toronto a Sky Sport -. Ha fatto un anno importante, in una grande squadra, dove si è sempre fatto trovare pronto. Penso possa dare tanto a questa Nazionale, sia da titolare che da subentrante perché ha caratteristiche diverse dagli altri".