Giusto annullare il gol di Danilo? A rispondere è l’ex arbitro Mauro Bergonzi che in onda su 1 Station Radio ha spiegato: "È complicata come situazione da gestire. Secondo il regolamento, è corretto aver annullato la rete di Danilo, perché non si può segnare con la mano. Ma dal campo l'episodio è difficile da giudicare, il Var Di Paolo ha annullato la rete, ma all'attivo ha solo 4 gare di Serie A. In campo Doveri, invece, è credibile, il più bravo in Serie A. Mi sarebbe piaciuto tanto vedere il direttore di gioco andare a rivedere il gol e non annullarlo. Gosens trattiene Danilo, il quale resta bloccato e non si può svincolare, è naturale il tocco di mano. L'arbitro avrebbe dovuto assumere un atteggiamento che non rispettasse il regolamento, sarebbe stata stupenda una situazione simile, fondamentale per offrire un'apertura differente a numerose situazioni di campo. Inoltre, non credo che Gosens trattenga così tanto il difensore bianconero tale da causare il rigore, si è trattato di un semplice intervento. Tuttavia, non mi sarei mai voluto trovare nei panni dell'arbitro o all'interno della sala Var ieri".