Le aspettative di tifosi e critica che vengono messe sulle spalle di un giocatore di talento spesso si rivelano un boomerang per lo stesso. E' quanto sottolineato da Beppe Bergomi durante lo studio di Sky Sport, parlando della nuova stella del calcio mondiale Lamine Yamal: "Noi siamo bravi a esaltare determinati giocatori - la premessa dello Zio -. Piqué, per esempio, ha detto che Yamal determinerà il calcio mondiale nei prossimi 20 anni. Io non ho tutte queste certezze. E' un potenziale Pallone d'Oro, ok, io lo pensavo di Adriano...".