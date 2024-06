Presente a Fano al salotto di Calciomercato L'Originale, Beppe Bergomi è stato interpellato a commentare l'elezione di Beppe Marotta come presidente dell'Inter.

"Marotta era già il punto di riferimento della società perché il presidente Steven Zhang per più di un anno è rimasto in Cina quindi a capo della dirigenza c’erano sia lui che Antonello, ma la figura di riferimento è sempre stata Marotta. Quindi chi meglio di lui come presidente dell’Inter? Mi sembra la scelta più corretta per mettere a capo dell’Inter una persona che sa di calcio e conosce bene la società e come ha detto lui il suo lavoro".