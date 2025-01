L'Inter risponde presente e al Via del Mare cala un poker sonoro, lanciando un messaggio molto chiaro al Napoli. Sulle frequenze di Sky Sport ha anaizzato la vittoria dei nerazzurri Beppe Bergomi. Di seguito riportiamo le sue parole: "Dopo il gol di Dumfries la partita è stata mandata in archivio. L'approccio dell'Inter è stato buono e le due punte ora stanno dominando nell'interpretazione del gioco. Vogliono trovare il gol e sono anche altruisti.

Poi una considerazione su Taremi: "Se non fa gol ci sta, però deve crescere nella prestazione. In questo modo può far rifiatare uno tra Thuram e Lautaro. Se alza il livello della prestazione, troverà anche più gol", ha detto Bergomi.