Intervistato da Sky Sport a margine del 'Trofeo Galbiati', Beppe Bergomi ha ribadito il suo apprezzamento per la bontà del lavoro dell'Inter, squadra capace di tenere i ritmi alti del Napoli in campionato e contemporaneamente trovarsi quarta nella maxi classifica di Champions: "Non è la più forte, ma è la più brava per quello che riesce a esprimere e per quello il suo allenatore riesce a tirare fuori dal gruppo - le parole dello Zio -. Si parla tanto della profondità della rosa dei nerazzurri, ma tutte le squadre hanno due giocatori per ruolo; la bravura di Inzaghi è questa. Anche se le seconde linee sono brave, ci sono alcuni insostituibili per il modo di giocare dell'Inter. Non so dove possa arrivare questa squadra, ma è da quattro anni che sono sempre ai vertici".