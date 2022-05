Presente negli studi di ‘Sky Calcio Show’, Giuseppe Bergomi analizza così la lotta Scudetto in Serie A, più rovente che mai in queste ultime tre giornate di campionato. Concentrandosi sul momento dell’Inter: “Oggi l’Inter ha giocato bene, ma le manca sempre l’uomo che allunga la squadra quando è in vantaggio. All’Inter manca un giocatore che la faccia ripartire in velocità, uno con le caratteristiche di Leao. A me comunque l'Inter è piaciuta, non pensavo reagisse così. È stata paziente, a Bologna non lo era stata. Ha vinto una partita difficile contro un'Udinese forte", ha concluso.