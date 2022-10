" Si parla di impresa dell'Inter di Inzaghi". Beppe Bergomi sintetizza così la qualificazione agli ottavi di Champions League centrata dall'Inter nel girone di ferro con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. "In un momento di difficoltà fa le due partite col Barcellona, svolta anche in campionato e trova compattezza di squadra - sottolinea lo Zio dagli studi di Sky Sport -. Abbiamo cominciato a ragionare nel costruire le squadre con più mentalità europea, iniziando ad investire sui giocatori giovani che vanno nell’uno contro uno a saltare l'uomo. Non mi meraviglierei che le nostre squadre, se dovessero avere un sorteggio minimamente favorevole, possano andare avanti. E se le squadre italiane le porti avanti hanno cultura, hanno stadi, hanno storia per poter competere anche con le grandi e diventare pericolose".

Bergomi si sofferma poi sulla rinascia nerazzurra senza Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic: "Lukaku porta entusiasmo. I tifosi dell’Inter aspettavano quel gol a San Siro per riappacificarsi, si caratterizza molto con questo giocatore. L’Inter è cresciuta in atteggiamento, sa essere paziente. Contro il Viktoria non l’ha sbloccata all’inizio, ma è rimasta compatta e adesso sta giocando da squadra, quello che non le riusciva all’inizio. Poi le scelte di Inzaghi stanno ripagando: Dimarco perde qualcosa in fase difensiva ma non puoi lasciarlo fuori. Gosens, con tutto il rispetto, non ha questa qualità e questo piede, anche se magari ti può fare il gol di testa".