Presente negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha analizzato la sconfitta dell'Inter al Dall'Ara di Bologna: "La partita è stata bella sul piano tattico. Risultato finale? Con un pareggio secondo me l’aspetto psicologico poteva essere importante perché i nerazzurri avrebbero mantenuto un punto di vantaggio. Adesso Inzaghi deve essere molto bravo a ricaricare lo spogliatoio. Deve lavorare sulla testa dei ragazzi. Assenze? Sempre brutto tirarle in ballo, ma è mancato un giocatore come Thuram che dà profondità alla squadra".