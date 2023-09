Beppe Bergomi ha analizzato a Sky Sport la prova della Nazionale di ieri sera, concentrandosi anche sui giocatori interisti: "ll mio top è Barella. Gli do 7 per la partita, ha fatto molto bene le due fasi, offensiva e difensiva. Ha dato qualità, anche palloni e inserimenti giusti. Dal suo tiro è arrivata la traversa per il successivo gol di Immobile. Pronti-via mi era piaciuto anche Dimarco, Bastoni in impostazione e Di Lorenzo. Dimarco con le sue parole ci ha riportato alla realtà, le facce dei giocatori erano consapevoli".