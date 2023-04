L'Inter è in crisi, il suo attacco di più. E Beppe Bergomi non manca di sottolinearlo nel corso di 'Sky Calcio Club': "L'Inter, insieme alla Juventus e alla Fiorentina, è la squadra che giocherà più partite. Simone Inzaghi deve fare delle rotazioni, quindi bisogna dare la possibilità a Joaquin Correa e a gente che è difficile provare a San Siro come Roberto Gagliardini e Kristjan Asllani, che lui vede davanti alla difesa dove c'è Marcelo Brozovic.