Nell'ambito della cerimonia di consegna dei Premi UssiRoma per la stagione 2021-2022, il Ceo della Roma Pietro Berardi ha preso la parola a due giorni dalla finale di Conference League contro il Feyenoord elogiando la figura di José Mourinho: "José è straordinario, speciale. Vuole sempre vincere, è sempre detemrinato, è un grande maestro e ho imparato tanto da lui". Berardi ha anche riservato una breve battuta ad Henrikh Mkhitaryan, il cui futuro in giallorosso appare in bilico con l'Inter alla finestra: "Il suo futuro? Speriamo di averlo in campo mercoledì sera".