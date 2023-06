Daniele Bennati, ct della Nazionale italiana di ciclismo e grande tifoso interista, parla alla Gazzetta dello Sport in vista della finale di Champions League esprimendo la sua felicità per il tecnico Simone Inzaghi: "E' un grande allenatore, si starà sicuramente togliendo qualche sassolino dalle scarpe. Non è andato bene il campionato ma la squadra ha reagito e lui è stato bravo a risollevare una stagione che Coppa Italia a parte sembrava quasi un fallimento.

Ha avuto anche la bravura di rimettere insieme i pezzi nello spogliatoio. Domani non abbiamo nulla da perdere, giusto che i favori del pronostico li abbia il Manchester City. Noi siamo più che tranquilli".